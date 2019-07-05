Финансы
Рынок акций РФ в четверг обновил максимумы по индексамПРАЙМ вчера в 12:33
Выходной в США (День независимости) обусловил низкую рыночную активность, говорят эксперты. К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,67% — до исторического максимума 2842,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71% до пятилетнего максимума 1411,53 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:47, Вашингтон
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