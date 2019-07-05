Финансы
Рынок акций РФ умеренно растет в отсутствие сильных сигналовПРАЙМ вчера в 09:09
Российский фондовый рынок в четверг днем мало менялся по индексам в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят трейдеры. Выходной в США (День независимости) поддерживает безыдейность торгов, говорят эксперты.
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Дневной обзор рынка акций 04.07.2019. Российский рынок продолжает радовать инвесторов
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