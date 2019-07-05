Российский фондовый рынок в четверг днем мало менялся по индексам в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят трейдеры. Выходной в США (День независимости) поддерживает безыдейность торгов, говорят эксперты.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Происшествия Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Шоу-бизнес Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

Политика Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.

Наука На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Общество Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.

Политика Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Политика Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Армия и оружие Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.

Происшествия «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.