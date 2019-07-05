Финансы

Рынок акций РФ умеренно растет в отсутствие сильных сигналовПРАЙМ вчера в 09:09

Российский фондовый рынок в четверг днем мало менялся по индексам в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят трейдеры. Выходной в США (День независимости) поддерживает безыдейность торгов, говорят эксперты.
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Российский рынок незначительно снижается

Росбалт03:25

Рынок акций РФ слабо снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов

ПРАЙМ03:20

Дневной обзор рынка акций 04.07.2019. Российский рынок продолжает радовать инвесторов

Глас Народавчера в 09:40

STOCKS-Акции РФ держатся в плюсе, АФК Система продолжает взлет

Financial Oneвчера в 11:39
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В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

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Свечников считает, что «Каролине» не повезло в серии с «Бостоном»

В плей-офф выигрывает сильнейший. В той ситуации "Бостон" был сильнее физически.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

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Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco

Обновлено в 05:06
Кино

Словно смотришь «Спанч Боба». Зрители — о новом фильме про Человека-паука

Обновлено в 17:09
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Происшествия

Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети

Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.
Обновлено в 05:40
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Здоровье

Смерть из тарелки. 9 экзотических блюд, которые могут убить

Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Политика

Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.
Обновлено в 19:46
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Политика

Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Политика

Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты

Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает

Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено в 13:04
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Кино

Актер Ричард Мэдден завершил прерванную из-за «Игры престолов» учебу

Ричард Мэдден закончил учебу, прерванную из-за съемок в «Игре престолов».
Обновлено в 13:22
Общество

Минсельхоз сделал заявление о сборе грибов и ягод

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
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