Финансы

Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дняПРАЙМ 03:17

1 фото
Рынок акций РФ умеренно повышается по индексам в начале дня на фоне внешнего позитива. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,3%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,4% — до 1331 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский рынок акций в пятницу вечером закрылся ростом, цены на нефть восстановились

Татар-информ08:33

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Рынок акций РФ уверенно растет на позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ09:01

Спрос на риск заметно улучшился

Finam.Ru07:45

Рынок акций РФ на этой неделе окажется под давлением отсечек дивидендов ряда бумаг во главе со Сбербанком

Финмаркет04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия

«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова

Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 08:18
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 08:15
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Общество

В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Игры

Опрос. Что вы думаете о конференции Devolver Digital на E3 2019?

У Devolver Digital в этом году вышел уже третий Е3-стрим со стебом над аналогичными презентациями других компаний.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»

Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Общество

Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию

Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.
Обновлено в 05:04
Экономика

В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Советске горит лакокрасочный завод

Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.
Обновлено в 04:23
Политика

В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова

Уголовное преследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не влияет на восприятие России, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:27
Общество

Требовательный руководитель. Замначальника сургутского ГИБДД отстранили от работы

Заместителя начальника ГИБДД Сургута Романа Кузовлева отстранили от работы.
Обновлено в 08:38
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Кино

Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном

Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Политика

Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное