Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дняПРАЙМ 03:17

Рынок акций РФ умеренно повышается по индексам в начале дня на фоне внешнего позитива. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,3%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,4% — до 1331 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дня

Происшествия «Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Происшествия Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.

Общество В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Происшествия Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.

Игры Опрос. Что вы думаете о конференции Devolver Digital на E3 2019? У Devolver Digital в этом году вышел уже третий Е3-стрим со стебом над аналогичными презентациями других компаний.

Происшествия Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба» Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».

Общество Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.

Экономика В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Происшествия В Советске горит лакокрасочный завод Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.

Политика В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова Уголовное преследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не влияет на восприятие России, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает «РИА Новости».

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Происшествия В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.

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Происшествия Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.