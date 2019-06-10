Финансы
Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дняПРАЙМ 03:17
Рынок акций РФ умеренно повышается по индексам в начале дня на фоне внешнего позитива. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,3%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,4% — до 1331 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия
«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова
Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 08:18
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Общество
В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали
Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Игры
Опрос. Что вы думаете о конференции Devolver Digital на E3 2019?
У Devolver Digital в этом году вышел уже третий Е3-стрим со стебом над аналогичными презентациями других компаний.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»
Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Общество
Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию
Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.
Обновлено в 05:04
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Советске горит лакокрасочный завод
Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.
Обновлено в 04:23
Политика
В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова
Уголовное преследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не влияет на восприятие России, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:27
Общество
Требовательный руководитель. Замначальника сургутского ГИБДД отстранили от работы
Заместителя начальника ГИБДД Сургута Романа Кузовлева отстранили от работы.
Обновлено в 08:38
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20