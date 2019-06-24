Финансы
Восходящий тренд на российском рынке остается преобладающимПРАЙМ 02:27
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Общество
В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе осенней погоды в Москву.
Обновлено в 06:58
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
Бодров продлил контракт с «Северсталью»
«Северсталь» объявила о продлении контракта с нападающим Евгением Бодровым.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана увеличилось до 46
Число пострадавших в результате происшествия в воинской части на юге Казахстана достигло 46.
Обновлено в 08:17
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
ЖКХ
100 тысяч жителей Симферополя остались без света
В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
Власти опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика
Скабеева и Соловьев попали в список «российских пропагандистов»
В список «российских пропагандистов» помимо самой журналистки вошли ее коллеги Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.
Обновлено в 06:43
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Леди Гага отказалась встречаться с Купером
Свою роль сыграл и разрыв Леди Гаги с женихом Кристианом Карино, который произошел перед церемонией награждения «Оскар», где певица вместе с Купером проникновенно исполнила дуэтом «Shallow».
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Задержан рецидивист, укравший у москвички волосы на полмиллиона
Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина волосы уже продал, а вырученными за них деньгами "распорядился по своему усмотрению".
Обновлено в 05:53
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 08:00
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:08
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27