Финансы
Рынок акций РФ умеренно корректируется вниз перед выходнымиПРАЙМ вчера в 08:27
Российский фондовый рынок в пятницу умерено снижается в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней и выхода индекса Мосбиржи в район психологически значимого уровня 2600 пунктов. Негативная динамика западных фондовых рынков поддерживает перед выходными коррекцию рынка акций РФ.
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Обновлено вчера в 17:40
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Политика
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Авто
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Политика
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Армия и оружие
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