Рынок акций РФ умеренно корректируется вниз перед выходнымиПРАЙМ вчера в 08:27

Российский фондовый рынок в пятницу умерено снижается в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней и выхода индекса Мосбиржи в район психологически значимого уровня 2600 пунктов. Негативная динамика западных фондовых рынков поддерживает перед выходными коррекцию рынка акций РФ.

Рынок акций РФ умеренно корректируется вниз перед выходными

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