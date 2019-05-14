Финансы
Рынок акций РФ умеренно корректируется вниз перед выходнымиПРАЙМ 17 мая в 08:27
Российский фондовый рынок в пятницу умерено снижается в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней и выхода индекса Мосбиржи в район психологически значимого уровня 2600 пунктов. Негативная динамика западных фондовых рынков поддерживает перед выходными коррекцию рынка акций РФ.
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