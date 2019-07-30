Финансы
Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубляПРАЙМ 08:38
Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи. При этом внешний фон аналитики фондового рынка характеризуют как неоднозначный.
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Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
Обновлено в 13:20
Политика
Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального.
Обновлено в 16:43
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Политика
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан
На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.
Обновлено в 14:27
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Политика
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.
Обновлено вчера в 20:34
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Космос
НАСА рассказало, когда робот «Федор» отправится на МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 22 августа, он прибудет на Международную космическую станцию (МКС) утром 24 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 05:18
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Политика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Политика
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
День независимости Украины пройдет в новом формате
Обновлено в 08:22
Здоровье
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг
Обновлено в 02:00