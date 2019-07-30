Финансы

Торги на российском рынке акций начались в «зеленой зоне»Росбалт вчера в 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,23% к предыдущему закрытию и достиг 2734,61 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,26% до 1357,10 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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