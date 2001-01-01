Финансы
Рынок акций РФ торгуется без единой динамикиФинмаркет 03:27
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55
Космос
Ивановцы снова оформляют билеты на заочное путешествие к Марсу
Обновлено вчера в 01:27
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Кино
Живое кино: в Москве завершены съемки фильма о Докторе Лизе
О Докторе Лизе По образованию врач-реаниматолог, Елизавета Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью.
Обновлено в 02:00
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Общество
Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов
Генконсульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Пекину с требованием разъяснить основания для проверки содержимого мобильных телефонов при пересечении границы Китая.
Обновлено в 08:24
Политика
Госдума расширяет полномочия СКР в части судэкспертизы
В ходе сегодняшнего обсуждения поднимался вопрос о возможном росте дел в отношении врачей, но Пискарёв заверил: законопроект не предлагает наделять СКР правом организации и производства судебно-медицинских экспертиз (этого вида действительно нет в пояснительной записке к документу).
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
Обновлено в 06:24
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне
Пять человек, включая одного несовершеннолетнего, пострадали в результате стрельбы, произошедшей 27 мая на северо-востоке Вашингтона, сообщает пресс-служба местной полиции.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Вдова и сын Децла попали в сети сатанистской секты
Обновлено в 06:50
Общество
Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45