Финансы
Рынок акций РФ торгуется без единой динамикиФинмаркет 03:27
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом
В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу.
Обновлено в 05:01
Общество
С 1 июня в Москве откроются свыше 100 зон отдыха у воды
Больше 100 зон отдыха у воды заработают в Москве с 1 июня. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Обновлено в 11:12
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Музыка
Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star
На протяжении семи лет Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, не просто являлся частью музыкального лейбла Black Star, а был самым известным и востребованным его артистом, на долю которого приходилось более всего концертов и прибыли.В данный момент артист и лейбл расстались, причем Крид сохранил свой творческий псевдоним.
Обновлено в 11:35
Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии
По некоторым данным, авторы компрометирующего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе видео наняли для съемок русскоговорящую студентку аграрного университета из Боснии.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Технологии
«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами
В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Число пострадавших в результате нападения в Японии увеличилось до 15
В Японии неизвестный с ножом напал на людей в городе Кавасаки. В результате происшествия пострадали 15 человек, среди которых есть дети.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Израильская авиация уничтожила сирийскую систему ПВО
Обновлено в 01:01
Происшествия
Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Политика
Генсек ООН намерен принять участие в ПМЭФ-2019
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Россию в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 11:43
Политика
Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски
В середине марта стало известно о том, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств – Стивена Мнучина и Андреа Гаки.
Обновлено в 01:26
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Авто
В России отзывают автомобили Fiat Ducato
В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
Обновлено в 03:36
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Политика
Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек
В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.
Обновлено в 11:13
ЖКХ
На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора
В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»
Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко.
Обновлено в 11:04