Финансы
Рынок акций РФ торгуется без динамики на фоне дешевеющей нефтиNews.ru 03:28
Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.
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Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Политика
Для детей разработали Конституцию РФ в стихах и картинках
Сообщается, что детская версия Конституции РФ предназначена для детей до 14 лет для использования на факультативных занятиях.
Обновлено в 09:34
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Макрон пообещал Зеленскому связаться с Путиным и Меркель
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В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
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Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
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Спорт
Корейцы обвинили в расизме тренера женской сборной России по волейболу
Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато в проявлении расизма.
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Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено в 02:42
Финансы
Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума
Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
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На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
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Финансы
Орешкин прокомментировал ослабление рубля
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля к доллару соответствует прогнозам его ведомства.
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Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36