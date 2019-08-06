Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.

Рынок акций РФ торгуется без динамики на фоне дешевеющей нефти

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