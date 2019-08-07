Финансы
Рынок акций РФ торгуется без динамики на фоне дешевеющей нефтиNews.ru 03:28
Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Музыка
В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры
"В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в резиденции
В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева остались шесть бойцов спецназа. Об этом стало известно «Интерфаксу».
Обновлено в 16:24
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Политика
Приморец разработал конституцию для детей в стихах
Житель Приморского края разработал специальную версию основного закона РФ для детей в стихах и картинках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:06
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото сына Топалова и Тодоренко
На днях Миша впервые побывал в кадре, разделив с мамой одну съемочную площадку.
Обновлено в 09:46
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Спорт
Тренер сборной России по волейболу извинился после обвинений в расизме
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато извинился за свой жест, показанный после победы над Южной Кореей в отборочном олимпийском турнире в Калининграде, передает портал Sport24.
Обновлено в 11:57
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Взрыв в Копенгагене повредил здание налоговой полиции
Мощный взрыв произошел в Копенгагене у здания налоговой инспекции 6 августа около 22:00 по местному времени, сообщает DR.DK.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главам стран-участниц «нормандского формата» необходимо как можно скорее возобновить переговоры.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге
Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В Ираке назвали опасными любые односторонние действия США в стране
Иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин назвал опасными любые односторонние действия США на территории страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги Европы
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Вилли Токарев известен как поэт-песенник, композитор и певец в стиле русский шансон.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Обновлено в 11:44
Политика
Артемий Лебедев уехал из России
Обновлено в 01:26
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46