Финансы
Рынок акций РФ торгуется без динамики на фоне дешевеющей нефтиNews.ru 03:28
Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
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