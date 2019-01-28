Финансы

Рынок акций РФ снизился вместе с зарубежными площадкамиПРАЙМ вчера в 12:10

Российский рынок акций упал на фоне значительного снижения зарубежных площадок и стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,86% — до 2476,81 пункта, индекс РТС упал на 1,1%, до 1178,21 пункта.
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Рынок акций РФ уверенно растет на поддержке нефти и рубля

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«Роснефть» среди лидеров падения на фоне событий в Венесуэле

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Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, РусАл обвалился к уровням декабря

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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Интерфакс02:24

Рынок российских акций стартовал со снижением индексов

Политическая Экспертиза04:17
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Общество

Замглавы «Росгеологии» уволен из-за скандального видео

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министерства Наталью Хлопунову.
Обновлено в 03:16
Авто

Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин

Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

Обновлено в 07:15
Гаджеты

В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime

Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.
Обновлено в 05:58
Интернет

В работе Google и Gmail произошел глобальный сбой

В работе Google и Gmail (сервис электронной почты Google) произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Политика

Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией

Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей». По его словам, это "единство и солидарность" Украины.
Обновлено в 07:44
Политика

Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
Обновлено в 09:32
Политика

Минюст предлагает не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию

Министерство юстиции России готовит поправки в антикоррупционное законодательство, которые отменяют наказание за коррупционное преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".
Обновлено вчера в 21:28
Авто

Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Транспорт

РЖД планирует внедрить единую транспортную карту в 2019 году

Директор по информационным технологиям компании РЖД Евгений Чаркин во вторник, 29 января, сообщил, что в 2019 году компания планирует запустить единую транспортную карту, чтобы пассажиры не только оплачивали проезд в поездах, но и услуги на вокзалах.
Обновлено в 07:45
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено в 03:22
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Авто

Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra

Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go показали до анонса

Обновлено вчера в 08:55
Транспорт

Неэкологичные автомобили не пустят в Москву

Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Спорт

Шахматист Крамник завершил карьеру

Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Прокуратура могла заранее знать о смерти группы Дятлова

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Петербурге учителя физкультуры обвинили в избиении школьника

Обновлено в 06:36
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном

Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:10
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Общество

«Метрострой» подал четыре иска к петербургским властям

Компания «Метрострой» подала четыре иска к дирекции транспортного строительства Петербурга, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 04:28
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

В России установили новые правила продажи молочных продуктов

В торговом зале или ином месте продажи размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", гласит постановление.
Обновлено в 09:54
Музыка

В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»

Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
Обновлено в 09:09
Экономика

Новые рубли стали чаще подделывать

В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 рублей.
Обновлено в 06:43
Наука

В португальской церкви XII века найден ранее не известный вид грибка

Обновлено в 09:56
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