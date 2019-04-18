Финансы
Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешнего фонаПРАЙМ вчера в 14:13
Российский рынок акций в четверг снизился по основным индексам на ухудшении внешнего фона, отмечают аналитики. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,29% — до 2560,8 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1262,28 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.
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