Финансы
Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»News.ru 05:22
Рынок российских акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4% и 1,6% соответственно. Это связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и упавшей нефтью на новостях из США. 17 июля доллар просел до 62,94 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Культура
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Происшествия
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
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Обновлено вчера в 11:04
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Поклонники Шейк атаковали Instagram Леди Гаги
«Если Купер ушел к этой от Шейк, то я не теряю надежды встретить кого-то», - пишет одна из подписчиц.
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Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Политика
В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели
В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.
Обновлено в 05:25
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Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
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Обновлено в 02:26
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Технологии
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Обновлено вчера в 14:40
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Зауральцы увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
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Apple представила новые эмодзи для iOS 13
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
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Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
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Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44