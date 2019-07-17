Финансы

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»News.ru 05:22

Рынок российских акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4% и 1,6% соответственно. Это связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и упавшей нефтью на новостях из США. 17 июля доллар просел до 62,94 рубля.
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Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

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Рынок акций РФ падает вслед за «Газпромом» и «префами» «Сургутнефтегаза»

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Finam.Ru03:20
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