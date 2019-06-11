Финансы

Рынок акций РФ снижается вслед за бумагами СбербанкаПРАЙМ 03:20

Российский рынок акций в начале дня снижается вслед за падающими на фоне отсечки по дивидендам бумагами Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Акции Сбербанка подешевели на 5%

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Рынок акций РФ снижается вслед за бумагами Сбербанка

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Financial One04:10
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МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Футбол

Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
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Культура

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Обновлено в 05:31
Общество

Появились первые кадры с потерявшим память Алибасовым

Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять дней вместо запланированных двух суток.
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Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Спорт

Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
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Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Культура

«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца

«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию

Ранее экс-игрок петербургского клуба позвал всех на свой последний вечер Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что он будет делать эвтаназию.
Обновлено в 09:17
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Экономика

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Общество

«Роскосмос» сорвал сроки выпуска «Ангары»

Омский «Полет» (филиал московского «Центра Хруничева») сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства «Ангара», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном

Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.
Обновлено в 03:52
Экономика

ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Наука

Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза

Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор

Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика

Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
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Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара».
Обновлено в 02:52
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В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
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