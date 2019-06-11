Финансы
Рынок акций РФ снижается вслед за бумагами СбербанкаПРАЙМ 03:20
Российский рынок акций в начале дня снижается вслед за падающими на фоне отсечки по дивидендам бумагами Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Футбол
Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Появились первые кадры с потерявшим память Алибасовым
Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять дней вместо запланированных двух суток.
Обновлено в 10:27
Спорт
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Культура
«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию
Ранее экс-игрок петербургского клуба позвал всех на свой последний вечер Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что он будет делать эвтаназию.
Обновлено в 09:17
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Экономика
Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Общество
«Роскосмос» сорвал сроки выпуска «Ангары»
Омский «Полет» (филиал московского «Центра Хруничева») сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства «Ангара», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном
Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.
Обновлено в 03:52
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор
Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара».
Обновлено в 02:52
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28