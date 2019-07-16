Финансы
Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
США предложили Путину ядерную сделку
Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино
Фонд Абрамовича профинансирует экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Отмечается, что работа над экранизацией романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови» уже началась.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться
В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
Экономика
ЦБ может получить право ограничивать ставку эквайринга
В начале июля Российская ассоциация автодилеров (РОАД) направила главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Волуйкову письмо с просьбой ограничить максимальную стоимость эквайринга при оплате автомобилей на уровне 1 – 1,5 тыс. руб. В настоящее время тарифы для автодилеров составляют 1 – 2% от суммы покупки.
Обновлено в 12:59
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране не хватает Олимпийских игр, на проведение которых она могла бы претендовать в обозримом будущем.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Общество
К 500-летию Тульского кремля благоустроят девять малых городов
Девять малых исторических городов Тульской области будут благоустроены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как образования первой засечной черты.
Обновлено в 10:42
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35, заявил Эспер
Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
Обновлено в 11:45
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 01:55
Кино
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Авто
В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05