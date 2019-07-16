Финансы

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54

Российский рынок акций во вторник снижается в отсутствие драйверов роста.
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Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов роста

ПРАЙМ09:54

Нецелесообразно удерживать длинные позиции в «Сургутнефтегазе»

Finam.Ru07:45

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика

Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Наука

Открыты два новых состояния прелестного бариона

Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Политика

США предложили Путину ядерную сделку

Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино

Фонд Абрамовича профинансирует экранизацию романа «Общага-на-Крови»

Отмечается, что работа над экранизацией романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови» уже началась.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться

В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
Экономика

ЦБ может получить право ограничивать ставку эквайринга

В начале июля Российская ассоциация автодилеров (РОАД) направила главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Волуйкову письмо с просьбой ограничить максимальную стоимость эквайринга при оплате автомобилей на уровне 1 – 1,5 тыс. руб. В настоящее время тарифы для автодилеров составляют 1 – 2% от суммы покупки.
Обновлено в 12:59
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика

Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране не хватает Олимпийских игр, на проведение которых она могла бы претендовать в обозримом будущем.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Общество

К 500-летию Тульского кремля благоустроят девять малых городов

Девять малых исторических городов Тульской области будут благоустроены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как образования первой засечной черты.
Обновлено в 10:42
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35, заявил Эспер

Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено в 12:53
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 01:55
Кино

Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

Обновлено в 09:40
Авто

В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика

Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
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