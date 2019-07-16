Российский рынок акций во вторник снижается в отсутствие драйверов роста.

Шоу-бизнес Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Здоровье Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Политика Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.

Политика В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Футбол Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.

Политика Путин подчеркнул важность сдерживания цен на авиакеросин Цены на керосин, от которых зависит стоимость авиабилетов, не должны повышаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.

Политика Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.

Футбол Педро прокомментировал интерес к нему со стороны ЦСКА Нападающий «Флуминенсе» Педро отреагировал на информацию о попадании в сферу интересов ЦСКА.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Армия и оружие В США нашли уязвимости в российских системах С-400 Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Политика Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Культура Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».

Политика Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.

Общество Москву на 36 часов накроют ливни Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Политика Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Экономика В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Происшествия Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.