Финансы
Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман
Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии
Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Футбол
Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги
Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин подчеркнул важность сдерживания цен на авиакеросин
Цены на керосин, от которых зависит стоимость авиабилетов, не должны повышаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться
В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49
Политика
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Футбол
Педро прокомментировал интерес к нему со стороны ЦСКА
Нападающий «Флуминенсе» Педро отреагировал на информацию о попадании в сферу интересов ЦСКА.
Обновлено в 08:32
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В США нашли уязвимости в российских системах С-400
Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Культура
Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими
На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».
Обновлено в 07:33
Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои
Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.
Обновлено в 09:25
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке
Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:54
Общество
Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39