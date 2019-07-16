Финансы

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54

Российский рынок акций во вторник снижается в отсутствие драйверов роста.
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Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов роста

ПРАЙМ09:54

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09

Нецелесообразно удерживать длинные позиции в «Сургутнефтегазе»

Finam.Ru07:45

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16
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Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман

Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии

Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

Обновлено в 08:29
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Футбол

Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги

Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.
Обновлено в 09:11
Политика

Путин подчеркнул важность сдерживания цен на авиакеросин

Цены на керосин, от которых зависит стоимость авиабилетов, не должны повышаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться

В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49
Политика

Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Футбол

Педро прокомментировал интерес к нему со стороны ЦСКА

Нападающий «Флуминенсе» Педро отреагировал на информацию о попадании в сферу интересов ЦСКА.
Обновлено в 08:32
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Грузовик с реквизитом Киркорова попал в аварию в Ростовской области

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В США нашли уязвимости в российских системах С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Культура

Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими

На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».
Обновлено в 07:33
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои

Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.
Обновлено в 09:25
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Москву на 36 часов накроют ливни

Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Экономика

В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке

Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:54
Общество

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
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