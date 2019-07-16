Финансы

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54

Российский рынок акций во вторник снижается в отсутствие драйверов роста.
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Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

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Российский рынок акций открылся в красной зоне

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Московская биржа открылась снижением

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Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов роста

ПРАЙМ09:54
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Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
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Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке

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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
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Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
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Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Экономика

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Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи первого тура между казанцами и «железнодорожниками».
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На Украине официально утвердили закон о госязыке

Закон о госязыке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу, передает РИА Новости.
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Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

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Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

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«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей

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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Экономика

В Саратовской области за год на 19% подорожали квартиры в новостройках

Как сообщает «ЦИАН», в июне текущего года по сравнению с июнем 2018 года на 19% выросла стоимость квартир в новостройках.
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В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

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Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
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На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
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В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
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Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
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