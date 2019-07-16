Финансы
Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов ростаПРАЙМ 09:54
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Политика
Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.
Обновлено в 11:01
Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»
Обновлено в 10:26
Кино
Джордж Мартин отказался идти на поводу фанатов «Игры престолов»
Обновлено в 08:20
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Технологии
Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке
Обновлено в 05:59
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Экономика
Оптовая цена на сахар в России рекордно упала
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:33
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:28
Футбол
Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» подвел итоги встречи команд
Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи первого тура между казанцами и «железнодорожниками».
Обновлено в 07:47
Политика
На Украине официально утвердили закон о госязыке
Закон о госязыке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Саратовской области за год на 19% подорожали квартиры в новостройках
Как сообщает «ЦИАН», в июне текущего года по сравнению с июнем 2018 года на 19% выросла стоимость квартир в новостройках.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Кино
Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 08:45
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Наука
Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов
Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено в 03:30