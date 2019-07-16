Финансы
Пик дивидендных отсечек ослабил рынок акцийFinam.Ru 15 июля в 13:13
Первый торговый день на этой неделе закрылся в "красном поле": индекс МосБиржи застыл на отметке 2756,44 пункта, снизившись за сессию на 0,7%, РТС опустился на 0,1% до 1386,52 пункта. Все объясняется пиком дивидендных отсечек, который сейчас проходит рынок.
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Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти
Глас Народавчера в 09:08
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Вашингтон
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