Финансы

Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ вчера в 03:12

Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе

Росбалт12:10

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру12:09

Рынок акций РФ снижается в начале дня

ПРАЙМвчера в 03:12

Итоги дня: российские акции подорожали в день снижения европейских рынков

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Пора начинать покупать дивидендные акции

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Рубль вернулся к росту

Ведомостивчера в 07:43

Рынок акций снижается в начале торгов

Газета.Ru03:18
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Экономика

ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года

Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).
Обновлено в 07:25
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Обновлено в 11:15
Футбол

В сети появилось фото домашней формы «Ювентуса» в следующем сезоне

Сообщается, что данное творение фирмы Adidas поступит в продажу в мае.
Обновлено в 15:23
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила инцидент с охранником певца

Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Реал» хочет летом продать Бэйла

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Политика

МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Авто

Компания Daimler может закрыть марку Smart

Как сообщает издание Handelsblatt, компания Daimler до конца года будет принято решение о судьбе марки Smart и выпускаемых под данным брендом автомобилей.
Обновлено вчера в 09:37
Гаджеты

Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах

Обновлено вчера в 12:47
Политика

В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО

Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Спорт

Стало известно, сколько Алина Загитова заработала за текущий сезон

Обновлено в 15:10
Происшествия

Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии

Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Американские военные самолеты окружили Россию

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии его здоровья

Обновлено в 07:45
Политика

Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога

Обновлено в 06:38
Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
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