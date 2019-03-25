Финансы
Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ вчера в 03:12
Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Экономика
ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года
Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).
Обновлено в 07:25
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Футбол
В сети появилось фото домашней формы «Ювентуса» в следующем сезоне
Сообщается, что данное творение фирмы Adidas поступит в продажу в мае.
Обновлено в 15:23
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила инцидент с охранником певца
Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Реал» хочет летом продать Бэйла
По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Авто
Компания Daimler может закрыть марку Smart
Как сообщает издание Handelsblatt, компания Daimler до конца года будет принято решение о судьбе марки Smart и выпускаемых под данным брендом автомобилей.
Обновлено вчера в 09:37
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии
Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Американские военные самолеты окружили Россию
Обновлено в 10:23
Политика
Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации Венесуэлы
Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24