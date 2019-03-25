Финансы
Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ вчера в 03:12
Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия
СК сообщил о задержании экс-министра Абызова
Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Футбол
Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.
Обновлено в 11:40
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено в 08:55
Политика
Захарова: решение Трампа по Голанским высотам может являться предтечей «сделки века»
Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может являться предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 13:26
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.
Обновлено в 12:40
Политика
США назвали Россию потенциальной угрозой на ближайшие 20 лет
Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая в Конгрессе, заявил, что Россия представляет для страны потенциальную угрозу в течение следующих 20 лет.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Эксперты Роскачества провели исследование пальмового масла
С 1995 года до настоящего момента производство пальмового масла возросло с 15,2 млн тонн в год до 66,8 млн Специалисты Роскачества провели исследование пальмового масла, про которое ходит много легенд.
Обновлено в 04:17
Футбол
Рэшфорд может заменить Суареса в «Барселоне»
«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Обновлено в 11:51
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Оператор Шон Сэвэдж раскрыл детали съемок «Битвы бастардов» — девятого эпизода шестого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Происшествия
МВД проверит массовую драку силовиков в Элисте
Напомним, что в ночь с 23 на 24 марта в одном из ресторанов Элисты произошла массовая драка между представителями силовых ведомств.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»
Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
Обновлено в 10:22
Политика
Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве
Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве.
Обновлено в 14:01
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Роспотребнадзор дал 55 тыс. консультаций по гриппу и ОРВИ
«Горячая линия» по гриппу и ОРВИ работала с 4 февраля по 10 марта. Граждане получали консультации при личном приеме или по телефону.
Обновлено в 08:59
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Авто
Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15