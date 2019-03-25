Финансы

Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ вчера в 03:12

Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:06

Рынок акций РФ и рубль в начале дня продолжат расти

ПРАЙМ02:43

Итоги дня: российские акции подорожали в день снижения европейских рынков

РБКвчера в 15:13

Рынок акций снижается в начале торгов

Газета.Ru03:18

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 12:00

Пора начинать покупать дивидендные акции

Инвест-Форсайтвчера в 08:49

Рубль вернулся к росту

Ведомостивчера в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
Политика

Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Здоровье

В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Авто

Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей

Обновлено в 05:53
Происшествия

В столице Казахстана два человека погибли в ДТП между автобусами

В столице Казахстана Нур-Султане два человека погибли в ДТП, произошедшем между двумя автобусами.
Обновлено в 04:57
Общество

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника

Обновлено в 06:54
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Экономика

Медведев: макроэкономика России доказала устойчивость к внешним шокам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что механизм обеспечения макроэкономической стабильности страны доказал свою устойчивость к внешним шокам.
Обновлено в 05:39
Общество

ВДНХ смогут посетить бесплатно молодожены и именинники

Несколько павильонов парка ВДНХ теперь смогут посетить абсолютно бесплатно именинники и новобрачные.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах

В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.
Обновлено в 04:14
Экономика

Uber покупает ближневосточного конкурента за $3,1 млрд

Компания Uber Technologies сообщила о достижении соглашения по покупке зарегистрированной в Дубае (ОАЭ) компании Careem, предоставляющей услуги мобильного сервиса такси более чем в 100 городах на Ближнем Востоке, в странах Африки и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 05:49
Авто

СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Англии наркотики в тюрьму передавали в телах мертвых крыс

Обновлено вчера в 09:01
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля

На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Дзюба смешнее Балотелли». Маркизио рассказал о жизни в России в интервью Туктамышевой

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в рамках программы «Туктамышева+» на канале петербургского клуба в YouTube рассказал о самых ценных футболках из своей личной коллекции, о жизни в России, а также продемонстрировал знание русских слов.
Обновлено в 06:35
Интернет

Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России

Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Пассажиров British Airways отправили в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:48
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино

Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel

Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное