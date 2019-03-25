Финансы
Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ вчера в 03:12
Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Обновлено в 05:53
Происшествия
В столице Казахстана два человека погибли в ДТП между автобусами
В столице Казахстана Нур-Султане два человека погибли в ДТП, произошедшем между двумя автобусами.
Обновлено в 04:57
Общество
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
Обновлено в 06:54
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Экономика
Медведев: макроэкономика России доказала устойчивость к внешним шокам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что механизм обеспечения макроэкономической стабильности страны доказал свою устойчивость к внешним шокам.
Обновлено в 05:39
Общество
ВДНХ смогут посетить бесплатно молодожены и именинники
Несколько павильонов парка ВДНХ теперь смогут посетить абсолютно бесплатно именинники и новобрачные.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах
В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.
Обновлено в 04:14
Экономика
Uber покупает ближневосточного конкурента за $3,1 млрд
Компания Uber Technologies сообщила о достижении соглашения по покупке зарегистрированной в Дубае (ОАЭ) компании Careem, предоставляющей услуги мобильного сервиса такси более чем в 100 городах на Ближнем Востоке, в странах Африки и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 05:49
Авто
СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Англии наркотики в тюрьму передавали в телах мертвых крыс
Обновлено вчера в 09:01
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля
На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Дзюба смешнее Балотелли». Маркизио рассказал о жизни в России в интервью Туктамышевой
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в рамках программы «Туктамышева+» на канале петербургского клуба в YouTube рассказал о самых ценных футболках из своей личной коллекции, о жизни в России, а также продемонстрировал знание русских слов.
Обновлено в 06:35
Интернет
Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России
Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel
Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11