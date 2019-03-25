Финансы
Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ 25 марта в 03:12
Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Экс-министр Абызов не признает вину
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад
В Нидерландах детектив Артур Бранд обнаружил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", которая была украдена 20 лет назад.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Владельцы Lada 4х4 раскритиковали обновление внедорожника
Главным доводом противников обновления стало то, что Lada 4x4 — это бюджетный внедорожник, находящийся в нижнем ценовом сегменте (от 440 тыс. до 491 тыс. рублей) и покупаемый не просто так, а для определенных целей.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин
Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Наука
Ученые предупредили о скором появлении беспохмельного алкоголя
Обновлено в 00:42
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Испанский суд выдал ордера на арест атаковавших посольство КНДР
Один из международных ордеров на арест касается лидера оппозиционной северокорейской группировки «Свободный Чосон», взявшей на себя ответственность за инцидент.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Собянин отметил качество подготовки врачей в «Первом меде»
Мэр отметил, что создание подобного института повышения квалификации и электронного обучения - важная работа, учитывая, что "Первый мед" - Сеченовский университет - является "основной базой для московских кадров".
Обновлено вчера в 13:28
Спорт
Алина Загитова: «В Японии я отдыхаю морально и физически»
В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 04:49