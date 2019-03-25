Финансы
Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ 25 марта в 03:12
Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:19
Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русских
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет
В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Сборной Украины грозят технические поражения
Обновлено вчера в 06:53
Общество
В Москве в два раза выросло количество многодетных семей
Обновлено в 00:42
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля
Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В США педофила приговорили к 260 годам тюрьмы
Оглашен приговор по громкому делу о растлении детей В США суд приговорил 45-летнего Томаса Гудмана к 260 годам тюрьмы, передает Российская газета.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты
Xiaomi показала зарядное устройство, заряжающее смартфон за 17 минут
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Первый в РФ инкубатор для креветок появится в Крыму
Резидент свободной экономической зоны Крыма компания "Крым-Агро" в мае откроет первый в России комплекс полного цикла по выращиванию мальков креветки.
Обновлено в 01:12
Кино
Ева Грин: Тим Бертон понимает одиночек, как никто другой
Французскую актрису с британским именем Еву Грин можно смело назвать музой американского режиссера Тима Бертона.
Обновлено в 01:00
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
Обновлено в 00:37
Экономика
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Трамп распорядился о защите американцев от электромагнитных импульсов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральные агенства должны выявлять угрозы, исходящие от электромагнитных импульсов, а также находить способы противодействия им, сообщает The Hill.
Обновлено вчера в 23:10
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости
Минтруд может предложить дополнительные меры по поддержке рождаемости, которая продолжает снижаться, несмотря на меры демографической политики правительства.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Беглов отметил необходимость снижения уровня смертности в Петербурге
Снижение уровня смертности является одной из главных задач в сфере здравоохранения Северной столицы на этот год.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено вчера в 05:40
Культура
В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot
Обновлено вчера в 09:07
Общество
У двух белух из китовой тюрьмы диагностированы травмы
Обновлено вчера в 23:07