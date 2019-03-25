Финансы

Рынок акций РФ снижается в начале дняПРАЙМ 25 марта в 03:12

Российский рынок акций снижается в начале понедельника по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
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Происшествия

В США педофила приговорили к 260 годам тюрьмы

Оглашен приговор по громкому делу о растлении детей В США суд приговорил 45-летнего Томаса Гудмана к 260 годам тюрьмы, передает Российская газета.
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Резидент свободной экономической зоны Крыма компания "Крым-Агро" в мае откроет первый в России комплекс полного цикла по выращиванию мальков креветки.
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Ева Грин: Тим Бертон понимает одиночек, как никто другой

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Обновлено в 01:00
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
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Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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Обновлено вчера в 22:04
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральные агенства должны выявлять угрозы, исходящие от электромагнитных импульсов, а также находить способы противодействия им, сообщает The Hill.
Обновлено вчера в 23:10
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Названы самые популярные новые седаны в России

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Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
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Снижение уровня смертности является одной из главных задач в сфере здравоохранения Северной столицы на этот год.
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