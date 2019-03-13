Финансы

Рынок акций РФ снижается на возобновлении санкционной риторикиПРАЙМ 09:57

Российский рынок акций снижается на возобновлении санкционной риторики, локомотивом спада выступают акции "Норникеля", оказавшиеся под давлением на фоне корпоративных новостей, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ снижается на возобновлении санкционной риторики

ПРАЙМ09:57

Рубль имеет шансы укрепиться. Ему поможет британский парламент

РБК03:09
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Футбол

«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1. В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (26-я и 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), мяч в свои ворота на 39-й минуте срезал защитник гостей Жоэль Матип.
Обновлено в 17:53
Футбол

Барселона — Лион 5:1

"Барселона" разгромила "Лиона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1). Капитан испанской команды Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Политика

Британские парламентарии проголосовали против выхода из ЕС без сделки

Против обновленного плана Терезы Мэй, который был согласован с Еврокомиссией прошлой ночью, проголосовал 391 парламентарий, 242 высказалось за.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

По данным телеканала, мужчина ворвался в школьный кабинет во время урока начальных классов, начал бить учительницу, а затем схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Петербурге один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:11
Политика

В Boeing рекомендовали США приостановить полеты 737 MAX

Американская корпорация Boeing рекомендовала авиавластям США прекратить полеты самолетов Boeing-737 MAX после катастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Общество

Forbes опубликовал список богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал имена неженатых богачей. В списке российских миллиардеров, который был обновлен на прошлой неделе, 98 человек.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах

Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Политика

Сторонники новой украинской церкви захватили храм в Ровненской области

Сторонники новой Православной церкви Украины захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Селец Ровнеской области.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям

Обновлено в 15:17
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд увеличил срок тюремного заключения Манафорта до 7,5 года

Суд дополнительно приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трём с половиной годам лишения свободы, таким образом срок его заключения составил семь с половиной лет.
Обновлено в 12:24
Политика

Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 15:39
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
Общество

МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Происшествия

СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Сергей Шойгу проверил ход строительства атомных субмарин

Сергей Шойгу проверил ход строительства атомных субмарин Министр обороны Сергей Шойгу проверил 12 марта выполнение оборонного заказа крупнейшим предприятием судостроительной отрасли — Северодвинским машиностроительным предприятием.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф

Обновлено в 18:02
Происшествия

Число жертв стрельбы в школе Сан-Паулу возросло до 10

Обновлено в 12:51
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход

Обновлено в 17:48
Авто

Опубликованы первые фото нового Kia Sorento

Совсем недавно в интернете появились первые шпионские фотографии Kia Sorento нового поколения.
Обновлено в 08:47
Политика

Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:40
Интернет

В WhatsApp появится функция поиска по картинкам

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Число жертв обрушения здания школы в Нигерии возросло вдвое

По последним данным, в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли восемь человек.
Обновлено в 16:26
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