Финансы
Рынок акций РФ снижается на внешнем негативеПРАЙМ вчера в 10:09
Российский рынок акций снижается по основным индексам на внешнем негативе, при этом индекс РТС теряет сильнее индекса Мосбиржи на фоне ослабления рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Рынок акций РФ на неделе вновь переписал максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях
Финмаркетвчера в 13:24
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Обновлено вчера в 08:00
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
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Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
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Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
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Обновлено вчера в 16:56
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Лариса Гузеева рассказала о пагубной привычке, едва не стоившей ей жизни и карьеры. Первый муж актрисы страдал от наркотической зависимости.
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Обновлено вчера в 19:57
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Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
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Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
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Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено 30 мая в 21:27
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
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Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
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В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
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Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:11
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В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Один человек погиб и девять пострадали после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" в Амурской области, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 08:03