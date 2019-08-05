Финансы
Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06
Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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