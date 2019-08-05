Финансы
Рынок акций РФ снижается на фоне распродаж на глобальном рынкеПРАЙМ вчера в 09:36
Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне распродаж на глобальном фондовом рынке, отмечают опрошенные "Прайм" аналитики. Индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 0,6% — до 2658,84 пункта, индекс РТС — на 0,38%, до 1288,25 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.
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