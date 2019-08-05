Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет вчера в 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Alfa-Bank Daily. Morning Bulletin

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Рынок акций РФ демонстрирует мажорный настрой

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Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти похитили директора детского сада

Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Политика

МИД Пакистана: Индия не имеет права менять статус Кашмира

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае

"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 06:37
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, он также стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 03:53
Политика

В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком

28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В США бабушка предотвратила массовое убийство

Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши

Обновлено вчера в 15:53
Финансы

Китайский ЦБ продолжил обесценивать юань и «нарвался» на жалобу США

Накануне Центробанк КНР, реагируя на решение США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары, уронил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года — до 6,9225 за доллар.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Интернет

Microsoft назвала новые цели атак российских хакеров

В своем корпоративном блоге компания Microsoft предупредила пользователей о новой волне активизации "русских хакеров", а именно группировки Strontium, также известной как Fancy Bear.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Авто

«АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster

В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:02
Политика

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Транспорт

В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году

Обновлено в 05:53
Происшествия

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Ахмат» отказался продавать пиво на стадионе

Вице-президент футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не будет продавать пиво на стадионах.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами

До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 05:22
Путешествия

Опрос: россияне создают очередь на посадку в самолет из-за скуки

Жители России встают в очередь до объявления о посадке в самолет из-за скуки и желания первыми разместить ручную кладь на багажной полке.
Обновлено в 06:04
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