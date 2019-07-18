Российский рынок акций снижается на фоне негатива на внешних площадках и снижения аппетита к рисковым активам, отмечают эксперты.

Рынок акций РФ снижается на фоне негатива на внешних площадках

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