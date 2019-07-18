Российский рынок акций снижается на фоне негатива на внешних площадках и снижения аппетита к рисковым активам, отмечают эксперты.

Рынок акций РФ снижается на фоне негатива на внешних площадках

Политика Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Экономика Диктаторы-умники оказались полезными для экономики На поток инвестиций в страну, которую возглавляет диктатор, напрямую влияет уровень его образования.

Политика В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге «Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.

Происшествия После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Происшествия Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключили к сети после ЧП Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после частичной остановки.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Технологии «Яндекс» запустит новые интерактивные ответы Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Здоровье Могут ли безсульфатные шампуни навредить волосам волгоградцев Оправдана ли цена таких шампуней и действительно ли они намного лучше обычных – разбираемся в материале «Волгоградской правды.ру».

Происшествия Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Происшествия В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.

Политика Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Президент осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.

Футбол «Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду. Это не устраивает «Зенит» Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год.

Общество ФСБ получит право отменять любые международные рейсы Согласно новым требованиям, сотрудники Федеральной службы безопасности могут получить право отменять вылет любых международных рейсов в случае «угрозы безопасности РФ».

Недвижимость Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Гаджеты Huawei Nova 5i Pro с Kirin 810 показал возможности в бенчмарке Ресурс Slashleaks опубликовал результаты тестирования в популярном бенчмарке Geekbench нового смартфона, который будет выпущен на рынок под названием Huawei Nova 5i Pro.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Политика Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.