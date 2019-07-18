Финансы
Рынок акций РФ снижается на фоне негатива на внешних площадкахПРАЙМ вчера в 08:31
Российский рынок акций снижается на фоне негатива на внешних площадках и снижения аппетита к рисковым активам, отмечают эксперты.
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Политика
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Диктаторы-умники оказались полезными для экономики
На поток инвестиций в страну, которую возглавляет диктатор, напрямую влияет уровень его образования.
Обновлено в 00:36
Политика
В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
«Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключили к сети после ЧП
Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после частичной остановки.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Иран захватил иностранный нефтяной танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 06:43
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Здоровье
Могут ли безсульфатные шампуни навредить волосам волгоградцев
Оправдана ли цена таких шампуней и действительно ли они намного лучше обычных – разбираемся в материале «Волгоградской правды.ру».
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив
Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Президент осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду. Это не устраивает «Зенит»
Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
На юг Идлиба для новых атак против САА боевики стягивают свои силы
Члены незаконных вооруженных формирований стягивают свои силы на юг Идлиба.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
ФСБ получит право отменять любые международные рейсы
Согласно новым требованиям, сотрудники Федеральной службы безопасности могут получить право отменять вылет любых международных рейсов в случае «угрозы безопасности РФ».
Обновлено в 00:21
Недвижимость
Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке
На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Huawei Nova 5i Pro с Kirin 810 показал возможности в бенчмарке
Ресурс Slashleaks опубликовал результаты тестирования в популярном бенчмарке Geekbench нового смартфона, который будет выпущен на рынок под названием Huawei Nova 5i Pro.
Обновлено в 00:35
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
«Арсенал» договорился по 18-летнему защитнику «Сент-Этьена»
"Арсенал" договорился с "Сент-Этьеном" по трансферу защитнику Вильяму Салиба.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35