Финансы
Рынок акций РФ слегка повысился по индексам накануне саммита G20ПРАЙМ 13:02
Российский фондовый рынок в четверг слегка повысился по индексам на фоне сохранения рынка нефти выше ключевой отметки 65 долларов за баррель, при этом ожидания новостей с саммита "Большой двадцатки" удерживают инвесторов от активной игры, говорят эксперты.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Более 1000 вологжан проходят целевое обучение на врачей
В рамках сокращения дефицита медицинских специалистов с 2012 года осуществляется целевая подготовка врачей.
Обновлено в 05:39
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал ноты России и Украины по военнопленным украинским морякам на своей странице в Facebook.
Обновлено в 19:43
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Кино
Критики высказались о фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
3 июля в США и 4 июля в России в прокат выходит фантастический приключенческий боевик Sony/Columbia/Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home).
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Общество
В будущем мы сможем работать не пять, а четыре дня в неделю. В чем плюсы и минусы?
Основатель сервиса для подбора юристов AidLegal Сергей Колесников экспериментально перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю летом 2018 года.
Обновлено в 06:35
Интернет
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика
На сегодня запланирована встреча Путина и Трампа
Сегодня, 28 июня, ожидается, что президент России Владимир Путин в рамках первого дня саммита "Большой двадцатки" (G20) проведет переговоры с несколькими лидерами стран.
Обновлено в 17:54
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено в 19:01
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
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Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России
Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Космос
Скотт Уоринг заявил о летающем НЛО возле МКС
Обновлено вчера в 16:25
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17