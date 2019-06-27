Финансы

Рынок акций РФ слегка повысился по индексам накануне саммита G20ПРАЙМ 13:02

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Российский фондовый рынок в четверг слегка повысился по индексам на фоне сохранения рынка нефти выше ключевой отметки 65 долларов за баррель, при этом ожидания новостей с саммита "Большой двадцатки" удерживают инвесторов от активной игры, говорят эксперты.
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Рынок акций РФ слегка повысился по индексам накануне саммита G20

ПРАЙМ13:02

Фондовые рынки слишком оптимистичны в отношении торгового вопроса

Finam.Ru12:57
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