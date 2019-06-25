Финансы

Рынок акций РФ разнонаправленно меняется по индексам в начале дняПРАЙМ 03:17

Рынок акций РФ незначительно разнонаправленно меняется по индексам в начале дня на фоне дешевеющей нефти и растущего рубля. Риски эскалации напряженности между США и Ираном и неопределенность в вопросе американо-китайских торговых отношений не дают мировым фондовым рынкам расти, говорят эксперты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок ждет конкретики

Finam.Ru12:56

Рынок акций РФ снизился по индексам вслед за мировыми рынками

ПРАЙМ13:34

Дневной обзор рынка акций 25.06.2019. Российский рынок испытывает похмелье после эйфории

Глас Народа09:12

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс04:10

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленно

Росбалт03:44

ИАЦ «Альпари»: Коррекция нефти может приостановить укрепление рубля

SIA.ru03:04

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750п

Финмаркет07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Обновлено в 07:24
Политика

Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии

Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине

Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
Обновлено в 13:13
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Технологии

Абоненты «Билайна» жаловались на сбой в СМС-оповещении от банков

Утром 25 июня пользователи платежного сервиса Chronopay начали жаловаться, что им перестали поступать sms-оповещения от банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Павел Врублевский.
Обновлено в 08:42
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо

Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера

Обновлено в 07:21
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Генпрокуратура сообщила об угрожающей ситуации с рыбой на Волге

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным

Обновлено в 12:41
Политика

Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ

Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние России и Грузии

Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу противостояния России и Грузии.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Культура

Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Политика

Украина запретила ввоз еще двух книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Политика

«Квартал-95» запускает проект с критикой Зеленского

Студия "Квартал-95" анонсировала проект, в основу которого легла критика новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31
Музыка

Творческие коллективы Великих Лук выступят на Ганзейских днях в Пскове

Сводный хор Псковской области выступит на международном хоровом празднике во время Ганзейских дней в Пскове.
Обновлено в 12:00
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Саудовский спецназ захватил «эмира» ИГ в Йемене

Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное