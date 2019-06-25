Финансы
Рынок акций РФ разнонаправленно меняется по индексам в начале дняПРАЙМ 03:17
Рынок акций РФ незначительно разнонаправленно меняется по индексам в начале дня на фоне дешевеющей нефти и растущего рубля. Риски эскалации напряженности между США и Ираном и неопределенность в вопросе американо-китайских торговых отношений не дают мировым фондовым рынкам расти, говорят эксперты.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Обновлено в 07:24
Политика
Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине
Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
Обновлено в 13:13
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Технологии
Абоненты «Билайна» жаловались на сбой в СМС-оповещении от банков
Утром 25 июня пользователи платежного сервиса Chronopay начали жаловаться, что им перестали поступать sms-оповещения от банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Павел Врублевский.
Обновлено в 08:42
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо
Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество
Генпрокуратура сообщила об угрожающей ситуации с рыбой на Волге
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным
Обновлено в 12:41
Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ
Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние России и Грузии
Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу противостояния России и Грузии.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Политика
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Политика
«Квартал-95» запускает проект с критикой Зеленского
Студия "Квартал-95" анонсировала проект, в основу которого легла критика новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31
Музыка
Творческие коллективы Великих Лук выступят на Ганзейских днях в Пскове
Сводный хор Псковской области выступит на международном хоровом празднике во время Ганзейских дней в Пскове.
Обновлено в 12:00
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Саудовский спецназ захватил «эмира» ИГ в Йемене
Обновлено в 11:08