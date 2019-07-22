Финансы

На неделе курс рубля понизится, а индексы Мосбиржи и РТС вырастутКрасная весна вчера в 10:18

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На основе опроса аналитиков Промсвязьбанка, Альфабанка, ИК «Фридом Финанс», «Открытие Брокер», ИК «Регион» эксперты агентства сформировали консенсус-прогноз, по которому ожидается повышение индексов Мосбиржи и РТС на 0,6% и на 1% соответственно (до 2715,5 пункта и до 1364 пунктов соответственно).
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