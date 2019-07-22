Финансы
Рынок акций РФ растет на внешнем позитивеПРАЙМ 03:18
Рынок акций РФ повышается по индексам на фоне позитивных внешних сигналов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск прибавляет 0,4%, до уровня 2694 пунктов, индекс РТС — 0,1% — до 1343 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
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Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
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Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
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Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
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Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
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Гонка на финише: в Британии назовут имя преемника Мэй
В Великобритании 23 июля назовут имя преемника Терезы Мэй. Консерваторы уже проголосовали.
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Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
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В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Политика
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Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
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Авто
У компании Haval всё-таки будут льготы от Правительства России
Ранее было известно, что компания Haval не успела до 1 июля подписать специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ.
Обновлено в 02:57
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Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
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«Манчестер Сити» обвинили в неуважении болельщиков в Китае
Высокомерие и неуважение «горожан» к китайским болельщикам полностью отличалось от того, что делали «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл».
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в Сети
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com.
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Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
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Стала известна дата выхода сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Барселона» — «Челси»: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Челси».
Обновлено в 04:30