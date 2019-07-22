Финансы

Рынок акций РФ растет на внешнем позитивеПРАЙМ 03:18

Рынок акций РФ повышается по индексам на фоне позитивных внешних сигналов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск прибавляет 0,4%, до уровня 2694 пунктов, индекс РТС — 0,1% — до 1343 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок российских акций растёт на внешнем позитиве

News.ru04:07

Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве

ПРАЙМ03:18

На неделе курс рубля понизится, а индексы Мосбиржи и РТС вырастут

Красная веснавчера в 10:18

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%

ТАССвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Общество

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Общество

Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе

Обновлено в 08:01
Политика

Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе

Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

Обновлено в 05:24
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 07:54
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика

В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество

Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Кедми объяснил, почему США пугает существование России

Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Елена Валюшкина назвала свой любимый аксессуар

Обновлено в 06:12
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено в 04:53
Политика

В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Кино

Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»

Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турман возможное продолжение фильма «Убить Билла».
Обновлено в 06:38
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Спорт

Малютин выиграл бронзу ЧМ на дистанции 200 метров вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 07:17
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Гаджеты

Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Политика

Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Политика

Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду

Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Экономика

Киев обвинил Москву в коллапсе на украинской железной дороге

Украину ожидает транспортный коллапс из-за нехватки подвижного товарного состава и возросшего российского транзита по Укрзализныце, и все это на фоне ожидающегося рекордного урожая зерновых в стране.
Обновлено вчера в 09:43
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