Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фонеПРАЙМ 09:08

Российский рынок акций растет по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне после небольшого снижения в начале дня, отмечают аналитики.

Политика Глава армии Алжира попросил отставки президента Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

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Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

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Хоккей Трамп назвал себя поклонником Овечкина Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз".

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Шоу-бизнес Оскар Кучера станет отцом в пятый раз На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.

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