Финансы

Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 09:08

Российский рынок акций растет по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне после небольшого снижения в начале дня, отмечают аналитики.
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Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на умеренно позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ02:52

Рынок подрос на позитивном внешнем фоне

Finam.Ruвчера в 12:46
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Политика

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Авторы Streets of Rage 4 показали игровой процесс

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В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
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Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
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Общество

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Обновлено в 01:00
Экономика

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Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
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Обновлено вчера в 07:06
Технологии

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Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Авто

Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus

Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело

Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Сдавшего Джигарханяна реабилитируют после тяжелой болезни

Народный артист СССР Армен Джигарханян пока воздерживается от визитов в свой театр и восстанавливается после госпитализации, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
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Хоккей

НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня

НХЛ подвела итоги игрового дня.
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Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17

Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
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Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
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Экономика

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
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Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
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Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
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Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Обновлено вчера в 07:11
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
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