Финансы
Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 09:08
Российский рынок акций растет по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне после небольшого снижения в начале дня, отмечают аналитики.
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Политика
Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики
Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Игры
Авторы Streets of Rage 4 показали игровой процесс
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика
Медведев объявил о новом налоге для ИП
Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Технологии
Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России
Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело
Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Сдавшего Джигарханяна реабилитируют после тяжелой болезни
Народный артист СССР Армен Джигарханян пока воздерживается от визитов в свой театр и восстанавливается после госпитализации, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Хоккей
НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня
НХЛ подвела итоги игрового дня.
Обновлено в 02:35
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17
Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:59
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25