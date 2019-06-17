Финансы

Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фонеПРАЙМ 09:05

Российский рынок акций растет на умеренно позитивном внешнем фоне и при стабильном рубле, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Неделю начали с восстановления. Вечерний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций 17 июня 2019 г

Глас Народа11:20

Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ09:05

Ожидаем попыток роста отечественных индексов в ходе торгов понедельника - Инвестиционная палата

Финмаркет02:48
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Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда на 68-м году жизни, пишет в понедельник, 17 июня, турецкое издание YeniSafak.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Посетительницу пиццерии напоили моющим средством

Жительница Парижа, пришедшая пообедать в пиццерию популярной сети, была экстренно госпитализирована после того, как ей по ошибке подали графин с моющим средством вместо напитка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:49
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Теннис

Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено в 11:33
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
Финансы

Фондовые торги в России открылись незначительным ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Футбол

Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»

Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк в ближайшее время станет игроком «Мордовии».
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг

Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.
Обновлено в 11:58
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее", - сообщила Зеркаль.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Политика

Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил коллегам своего заместителя Михаила Бабича и рассказал о его обязанностях на этой должности.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Космос

Илон Маск прокомментировал ролик с мини-Рогозиным в космосе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 12:33
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Обновлено в 11:58
Политика

МИД Латвии высказался об идее сноса памятника освободителям в Риге

В МИД Латвии прокомментировали идею сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.
Обновлено в 10:02
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