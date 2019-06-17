Финансы
Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фонеПРАЙМ 09:05
Российский рынок акций растет на умеренно позитивном внешнем фоне и при стабильном рубле, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса
По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда на 68-м году жизни, пишет в понедельник, 17 июня, турецкое издание YeniSafak.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Посетительницу пиццерии напоили моющим средством
Жительница Парижа, пришедшая пообедать в пиццерию популярной сети, была экстренно госпитализирована после того, как ей по ошибке подали графин с моющим средством вместо напитка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:49
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Теннис
Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Финансы
Фондовые торги в России открылись незначительным ростом
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Футбол
Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»
Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк в ближайшее время станет игроком «Мордовии».
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг
Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.
Обновлено в 11:58
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее", - сообщила Зеркаль.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Политика
Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил коллегам своего заместителя Михаила Бабича и рассказал о его обязанностях на этой должности.
Обновлено в 11:53
Космос
Илон Маск прокомментировал ролик с мини-Рогозиным в космосе
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 12:33
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Политика
МИД Латвии высказался об идее сноса памятника освободителям в Риге
В МИД Латвии прокомментировали идею сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.
Обновлено в 10:02