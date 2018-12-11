Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов.

Финансы Финансы Рубль растет вслед за укреплением валют Курс доллара снижается на пять копеек до 66,25 рубля, евро упал до 75,41 рубля на 11 копеек.

Финансы Финансы Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.

Финансы Финансы ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс.

Финансы Финансы Эксперт объяснил прогноз США по росту российского ВВП Аналитики Bank of America Merrill Lynch сообщают, что при курсе доллара в 60 рублей и стоимости нефти в 100 долларов экономика России вырастет на 1,8 процента.

Финансы Финансы Доллар может взлететь до 77 рублей в 2019 году При цене на нефть в районе 60 за баррель Brent и при условии возобновления покупки валюты на бирже со стороны ЦБ и Минфина, курс доллара в течение года может вырасти до 73-77 рублей, предупреждают в «Райффайзенбанке».

Финансы Финансы Bitcoin подешевел на 47% за месяц. Курс опустился до $3400 Месяц назад криптовалюта стоила $6500, с тех пор ее цена опустилась на 47%. На прошлой неделе актив установил годовой минимум в $3280.

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.

Финансы Финансы В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей В Удмуртии за 10 месяцев 2018 года банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей (населению, предприятиям и организациям).

Финансы Финансы В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.

Финансы Финансы Нацбанк продолжает скупать валюту Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.

Финансы Финансы Новости из Италии поддержали покупателей в Европе На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.

Финансы Финансы Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.