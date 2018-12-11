Финансы
Рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью Brent
Рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью BrentИнтерфакс11 декабря в 03:41
Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов.
Интерфакс11 декабря в 03:41
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Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за миром во вторник провалились, индексы завершили день в «минусе»
Финмаркет11 декабря в 11:40
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Финансы
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ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс.
Обновлено вчера в 13:01
Финансы
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Обновлено в 02:55
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Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
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Финансы
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Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
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На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
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Финансы
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Обновлено вчера в 06:46
Финансы
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Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы
Нацбанк продолжает скупать валюту
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Новости из Италии поддержали покупателей в Европе
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Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов
Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
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Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
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