Финансы
Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржиИнтерфакс вчера в 04:48
Рынок акций РФ утром во вторник превысил рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после отката.
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Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории
Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В США приняли законопроект против поставок газа из России в Европу
Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект о противодействии поставкам энергоносителей из Российской Федерации в Европу.
Обновлено вчера в 05:08
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году
Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Хэтч Renault Megane RS Trophy-R снова пойдёт на рекорд
Первым делом в глаза бросается вентилируемый капот с боковыми решётками и большим выступом посередине — ничего подобного у Trophy-R раньше не было.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако».
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света
В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Польше столкнулись три военных грузовика США
Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено вчера в 05:34
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»
Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00