Финансы

Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржиИнтерфакс вчера в 04:48

Рынок акций РФ утром во вторник превысил рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после отката.
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Рынок акций РФ закрепился выше 2500п по индексу МосБиржи на бумагах Сбербанка, росте нефти и ослаблении рубля

Финмаркетвчера в 12:56

Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржи

Интерфаксвчера в 04:48

Обыкновенные акции «Сбербанка» могут достичь 215 рублей

Finam.Ru25 марта в 09:39
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Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

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Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
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Обновлено вчера в 23:16
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В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
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Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

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Обновлено вчера в 17:40
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
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Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
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Обновлено вчера в 09:48
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В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

Хэтч Renault Megane RS Trophy-R снова пойдёт на рекорд

Первым делом в глаза бросается вентилируемый капот с боковыми решётками и большим выступом посередине — ничего подобного у Trophy-R раньше не было.
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Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
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Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако».
Обновлено вчера в 20:03
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Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

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Обновлено вчера в 22:04
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
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Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
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В Польше столкнулись три военных грузовика США

Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
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В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
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Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»

Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
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"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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