Рынок акций занял выжидательную позицию. Рубль начал укреплятьсяРБК 03:03

Фондовые рынки Азии проводят день в «зеленой зоне». В то же время вчера игроки в США начали опасаться рецессии, из-за чего по рынку прошлась краткосрочная волна паники.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

Финансы ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Происшествия Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.

Армия и оружие Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.

Политика Полковника Михаила Ильина вернули в главк На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.

Происшествия Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.

Происшествия Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Экономика Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Общество Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Армия и оружие В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов на КПП Военнослужащие вооруженных сил Украины нарастили интенсивность обстрелов на линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районах контрольных пунктов въезда – выезда.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ» Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати Модель Анастасия Решетова затронула личную тему – тему отношений со своим возлюбленным, рэпером Тимати.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала поклонникам лицо без макияжа Знаменитость показала подписчикам в Instagram лицо без макияжа. Актриса показала в соцсети серию фото во время отдыха.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Происшествия В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.

Наука Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.

Авто Peugeot 2008 получил обновление в стиле старших кроссоверов Сразу бросается в глаз тот факт, что локальный паркетник стал очень похож на своих «старших братьев». Речь идёт про модели 3008 и 5008.