Финансы

Рынок акций РФ подрастет, рубль снизится к доллару в начале дняПРАЙМ 02:52

Рынок акций РФ в начале дня вырастет на позитивном внешнем фоне. Рубль снизится против доллара на фоне укрепления американской валюты на форексе.
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Рынок российских акций растёт на внешнем позитиве

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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