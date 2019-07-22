Рынок акций РФ в начале дня вырастет на позитивном внешнем фоне. Рубль снизится против доллара на фоне укрепления американской валюты на форексе.

Рынок акций РФ подрастет, рубль снизится к доллару в начале дня

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