Финансы

Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржиИнтерфакс 12:31

Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.
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Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

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