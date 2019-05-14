Финансы
Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржиИнтерфакс 12:31
Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Футбол
Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»
Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Названы способы борьбы с повышенным давлением
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков рассказал, как бороться с артериальной гипертонией и предупредить прогрессирование болезни.
Обновлено в 12:30
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Экономика
Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Школу закрыли из-за следов обогащенного урана в США
В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Политика
Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации
Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
Обновлено в 06:21
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27