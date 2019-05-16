Финансы

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:46

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг разнонаправленной динамикой основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,05% к предыдущему закрытию и достиг 2555,66 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,07% до 1246,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

Интерфакс12:31

Российские индексы выросли по итогам торгов

Банки.ру12:05

Рынок акций РФ уверенно растет вслед за «голубыми фишками»

ПРАЙМ09:31

Российские фондовые индексы завершили торги четверга в сильном плюсе

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Индекс МосБиржи направляется к 2600 пунктам

Finam.Ru10:45

Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикой

Финмаркет03:04

STOCKS-Акции РФ продемонстрировали разнонаправленную динамику, Лукойл хуже рынка

Financial Oneвчера в 11:27
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
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Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено в 08:24
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У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Игры

В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа

Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
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Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели

Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено в 08:57
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика

Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
Обновлено в 10:24
Экономика

Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года компания начислила дивиденды из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию.
Обновлено в 04:19
Путешествия

АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%

Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин поручил установить День географа

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Здоровье

Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики

Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Футбол

Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»

Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Наука

Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото

Обновлено 13 мая в 14:06
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Экономика

«Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями

Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Политика

Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации

Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии

Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Общество

Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
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Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
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