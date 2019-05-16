Финансы
Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:46
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг разнонаправленной динамикой основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,05% к предыдущему закрытию и достиг 2555,66 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,07% до 1246,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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STOCKS-Акции РФ продемонстрировали разнонаправленную динамику, Лукойл хуже рынка
Financial Oneвчера в 11:27
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
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Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года компания начислила дивиденды из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию.
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АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
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Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
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Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Общество
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Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
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В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
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Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Наука
Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено 13 мая в 14:06
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Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Экономика
«Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями
Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены.
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Происшествия
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Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
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Политика
Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации
Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
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Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Общество
Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство
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Обновлено в 12:29
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25