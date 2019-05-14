Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржиИнтерфакс вчера в 12:31

Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.

Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

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