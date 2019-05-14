Финансы
Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикойФинмаркет вчера в 03:04
Рынок акций РФ начал торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярных внешних факторов - наметившаяся коррекция мировых фондовых площадок после роста компенсируется дорожающей нефтью.
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Музыка
Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией
Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика
Фракция «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование, и также призвал начать консультации по формированию нового большинства.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В Казани чиновникам в основном понравились обеды в школьных столовых
Чиновники Казани подвели промежуточные итоги начатого в конце апреля эксперимента, в ходе которого они обедают в школьных столовых на 69 руб. Как уточнили "Ъ-Казань" в пресс-службе мэрии, мэр Казани Ильсур Метшин лично отобедал в казанской татарской гимназии № 1, приехав туда без предупреждения.
Обновлено в 08:45
Экономика
Девелопер «Самолет» сократил в 2018 году чистую прибыль по МСФО на 11%
Девелоперская компания "Самолет" в 2018 году сократила чистую прибыль по МСФО на 11% - до 3,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности застройщика.
Обновлено в 04:59