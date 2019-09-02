К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).

Рынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС

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