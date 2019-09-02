Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС
К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Музыка
В Сети опубликовали видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
В Сети опубликовали долгожданное видео концерта легендарной гранж-группы Nirvana.
Дни24 вчера в 10:44
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Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
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В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери
Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал.
Российская газета 05:54
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Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
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Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
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Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
В понедельник 17-летняя ученица 11-го "Б" класса приняла участие в торжественной линейке школы Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.
РИА Новости 03:02
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Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Футбол
Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА
Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.
Спорт БИЗНЕС Online 07:45
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Коммерсантъ 05:25
Политика
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального
Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.
РБК 07:39
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Общество
Новый мост в Филькино, который ждали два года, ушел под воду
Мост в селе Филькино, появление которого жители ждали два года, развалился.
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Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
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В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Ведомости 05:45
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Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
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